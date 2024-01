Blaulicht in Meerbusch Einbrüche in Büderich und Osterath

Am Wochenende waren Einbrecher in Meerbusch unterwegs. Bereits am Vormittag des Freitag, 26. Januar, kam es zwischen 10 Uhr und 12 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Düsseldorfer Straße. Die Unbekannten hebelten eine Terrassentür auf und durchwühlten mehrere Räume. An der Straße Kirchplatz in Ostersth schlugen Unbekannte am Sonntag, 28. Januar, zwischen 13 Uhr und 19.30 Uhr zu. einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter hebelten ein Gartentor und ein Fenster auf, ob sie Beute gemacht haben, ist noch unklar. Am Westfalenweg entwendeten Unbekannte aus einem Reihenhaus mehrere Münzen. Zwischen Samstag, 27. Januar, 17.30 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, gelangten sie durch aufhebeln der Wohnungstür ins Haus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen, sich unter der Rufnummer 02141 3000 zu melden.