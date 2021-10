Polizei in Meerbusch : Polizei bietet Codierung von Fahrrädern an

Meerbusch Am Montag können Radbesitzer auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz und in Lank das kostenlose Angebot nutzen. Die Registrierung bei der Polizei wirkt auf Diebe abschreckend.

(stz) Ein gutes Fahrrad ist für Diebe eine lohnende Beute. Bis Ende September wurden in diesem Jahr bereits 120 Diebstähle in Meerbusch angezeigt, wie eine Sprecherin der Polizei des Rhein-Kreis Neuss erklärt. Die Polizei rät deshalb Fahrradbesitzern dringend dazu, es den Dieben so schwer wie möglich zu machen. Der Bezirksdienst der Polizei bietet am Montag, 18. Oktober, in Meerbusch an zwei Orten eine kostenlose Codierung an: von 14 bis 15.30 Uhr in der Fußgängerzone (Alter Schulhof) in Lank und von 16.30 bis 18 Uhr auf dem Dr. Franz-Schütz-Platz in Büderich. Mitzubringen sind der Eigentumsnachweis und ein Personalausweis / Reisepass, bei Minderjährigen eine Einverständniserklärung des Sorgeberechtigten.