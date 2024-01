Stadtgestaltung in Meerbusch Politiker sprechen über Pläne für die Vogelsiedlung

Sportanlage Am Hülsenbuschweg gibt es Pläne, eine ehemals öffentliche Sportanlage zu privatisieren und auszubauen. Die bestehende Tennishalle soll weiter genutzt werden. Zudem ist geplant, im Außenbereich neue Sport- und Spielflächen sowie ein Schwimmbecken zu errichten. Für letzteres sowie die geplanten Parkplätze muss von der Politik eine Befreiung des Bebauungsplans beschlossen werden. Das Gesamtprojekt steht mit diesem jedoch im Einklang. Allerdings ist das Projekt nicht unumstritten. Zwei benachbarte Vereine fürchten negative Konsequenzen: Sowohl der TB Meerbusch wie auch GWR Büderich nutzen die Tennisplätze am Hülsenbuschweg mit, was zukünftig nicht mehr möglich wäre. Und Ersatzflächen stünden nicht zur Verfügung.