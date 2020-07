Grünflächen in Meerbusch : Politiker möchten Wald-Kauf prüfen

Grünflächen in Meerbusch

Dieses Waldstück in Osterath stand zum Verkauf. Foto: Sonja Schmitz

Meerbusch Die FDP verweist mit ihrem Antrag auf das Waldvermehrungsprogramm des Rhein-Kreis Neuss. Der Leiter des Forstbezirks glaubt nicht, dass private Waldbesitzer zu stark roden. Dies sei gesetzlich geregelt.

Anfang des Jahres hatte der Fraktionsvorsitzende der FDP, Klaus Rettig, im Internet entdeckt, dass in Osterath zwei Waldstücke zum Verkauf stehen. Da Meerbusch zu den waldarmen Regionen gehört und im Landesentwicklungsplan den Erhalt des Waldes nennt, stellte Rettig den Antrag, die Stadt möge prüfen, ob sie zu diesem Zweck selbst Wald kauft. Schließlich sei nicht auszuschließen, dass ein neuer Besitzer in dem bislang kaum bewirtschafteten Wald Bäume abholzt. Verzögert durch die Corona bedingten Änderungen der Sitzungstermine gelangte nun das Thema in den Bauausschuss zur Beratung.