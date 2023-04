Dringend benötigte Betreuungsplätze Hier entsteht Osteraths neue Kita

Seit mehr als zwei Jahren ist die Stadt auf der Suche nach einem Standort für eine neue Kita in Osterath. Die zusätzlichen Kapazitäten werden dringend gebraucht, denn seit Jahren steigt die Zahl nicht-schulpflichtiger Kinder in Meerbusch kontinuierlich an – zuletzt stärker, als in Bevölkerungsprognosen vorhergesagt wurde. Zwar ist ein Kita-Neubau am Kamperweg in Arbeit, dieser dient jedoch dazu, den neuen Bedarf durch das geplante Neubaugebiet aufzufangen. Um den Ortskern mit Betreuungsplätzen zu versorgen, muss ein neuer Platz gefunden werden. Kandidat dafür ist das Gelände der ehemaligen Barbara-Gerretz-Schule an der Fröbelstraße, doch hier gibt es Uneinigkeit in der Politik.