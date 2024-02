Kultur in Meerbusch Poetry Slam im Chaplins Underground

Der Veranstaltungsraum ist fast genauso klein wie ein Wohnzimmer. Die Bühne ist gerade so groß, dass zwei Personen darauf Platz haben. An den Wänden hängen alte Filmplakate von Alfred Hitchcock und ein Plakat von Charlie Chaplin. Die Einrichtung ist altmodisch, aber gemütlich, über der Bühne hängt ein Kronleuchter, alte Lampen sorgen für ein gedimmtes Licht. „Ich und mein Vater haben eine Affinität für alte Sachen“, sagt Marco Vieten, Gründer von Chaplins Underground. Ende 2018 war die Idee zu der Veranstaltungsstätte geboren. Zuerst sollten dort nur Geburtstagspartys stattfinden, dann wurde es immer mehr. Über Jazz-Konzerte, Comedy Veranstaltungen bis zum Poetry Slam. „Poetry Slam ist eine persönliche Sache von mir. Ich habe das einmal in Krefeld bei einem Freund gesehen und fand´s super“, erzählt Vieten. Dort habe er auch Johannes Floehr kennengelernt. Seitdem stehen sie in Kontakt. Marco Vieten stellt die Location zur Verfügung und kümmert sich um die Organisation, Johannes Floehr fragt die Künstler an.