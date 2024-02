Denkmalschutz in Meerbusch Podiumsgespräch über die Entwicklung von Haus Meer

Der Geschichtsverein Meerbusch lädt interessierte Bürger zu einem Podiumsgespräch ein: „Haus Meer – Juwel oder Trümmerhaufen?“ lautet das Thema. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 15. Februar, um 19.30 Uhr in der Nussschale am Bommerhöfer Weg 14 in Osterath statt. Das geschichtsträchtige Areal Haus Meer in Büderich wurde 2004 als Gesamtdenkmal unter Schutz gestellt, 2011 verlieh der Landeskonservator ihm den Rang von „nationaler Bedeutung“. Mit großer Sorge verfolgen Denkmalschützer und auch engagierte Bürger den Verfall des Denkmals. Der Besitzer verweist darauf, dass für eine kostspielige Sanierung eine wirtschaftliche Nutzung erforderlich ist. Seit einiger Zeit gibt es Gespräche über die geplante Bebauung des Geländes mit einer Seniorenresidenz. Die Augustinum Gruppe hatte im vorigen Jahr ihre Pläne für neungeschossige Gebäude mit 250 Wohneinheiten vorgestellt.