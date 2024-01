Soziales in Meerbusch Winter an der Strümper Straße

Die Tage der Obdachlosenunterkunft an der Strümper Straße sind gezählt. Im September 2022 war nach langer Diskussion beschlossen worden, die Gebäude abzureißen und am Standort eine neue Unterkunft zu errichten. So soll zum einen der dringende Bedarf nach mehr Kapazitäten erfüllt werden, zum anderen auch eine moderne Form der Unterbringung ermöglicht werden. Bis es soweit ist, müssen die Bewohner mit den aktuellen Verhältnissen zurecht kommen.