Verkehr in Meerbusch Stadt plant den Knotenpunkt Haus Meer

Der Verkehrsknoten Haus Meer ist für viele Menschen in Meerbusch ein tägliches Ärgernis. Im Norden von Büderich, wo die Meerbuscher Straße in Richtung Osterath von der Moerser Straße in Richtung Strümp und Lank abzweigt und die Schienen der Rheinbahn kreuzt, staut sich der Verkehr fast täglich. Das nur einige hundert Meter entfernt in den kommenden Jahren die neue Feuerwache entstehen soll, verschärft die Situation, genauso die die Takterhöhung der Rheinbahn, durch die in Zukunft noch längere Schrankenzeiten zu erwarten sind. Dass hier etwas geschehen muss, ist schon lange Konsens. Lediglich umgesetzt wurde bislang nichts. Doch das könnte sich in absehbarer Zeit ändern – die Stadt will die Planungen für eine Lösung des Verkehrsproblems jetzt nämlich in die eigene Hand nehmen.