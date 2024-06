Sicherheit in Meerbusch Planung für die neue Feuerwache geht weiter

Im Sonderausschuss werden ebenfalls die Ergebnisse des Raumprogramms und der Machbarkeitsstudie vorgelegt. Entsprechend soll geplant werden, wie die Fläche am besten bebaut werden kann, wie also Gebäude und Verkehrswege so zu verteilen sind, dass den Ansprüchen des Feuerwehrbetriebs genüge getan wird. Die Umsetzung soll Schritt für Schritt erfolgen, die Fertigstellung dieses Großprojekts ist für das Jahr 2030 geplant. Auf der Tagesordnung steht ebenfalls die Planung für das neue Gerätehaus der Osterather Feuerwehr.