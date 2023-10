Kunstwettbewerb in Meerbusch Meerkunst-Gewinnerbilder sind nun im Stadtgebiet sichtbar

In der Sparte Bildhauerei gewannen Svenja Neuendorf und Roland Giersch mit ihrem Entwurf. Die Skulptur der Künstler besteht aus einer Kombination aus Holz und Stein und trägt den Titel „Die Zukunft liegt in unseren Händen“. Die Steele wird für die Dauer eines Jahres am Wienenweg im Stadtteil Osterath aufgestellt und so der Öffentlichkeit präsentiert.