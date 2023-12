Aktion in Meerbusch Einladung zum Plätzchenbacken für bedürftige Menschen

Plätzchenbacken, Weihnachtsduft und Nascherei: In der Adventszeit suchen auch die Menschen in Meerbusch wieder ihre Lieblingsplätzchen-Rezepte und Ausstechförmchen heraus. Wie schon in den letzten Jahren laden die katholischen Kirchengemeinden St. Mauritius & Heilig Geist und Hildegundis von Meer auch jetzt wieder zum Weihnachtsplätzchenbacken für bedürftige Menschen ein. Wer an der Aktion teilnehmen möchte, kann ein paar Plätzchen mehr backen, sie in kleine Tütchen verpacken und bei einer der Abgabestellen in Meerbusch abliefern.