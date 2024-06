Wohnen in Meerbusch Viele Schritte zum bezahlbaren Wohnraum

Bezahlbarer Wohnraum ist in Meerbusch knapp und eine Sorge vieler Bürger – das zeigt auch das Ergebnis unserer Heimatliebe-Umfrage. Aber die Stadt will hier aktiv werden: „Zukunft Wohnen“ steht über der Strategie, mit der dem Mangel an Wohnraum vor allem im unteren Preissegment begegnet werden soll. Dieses Vorgehen, welches dem Hauptausschuss vorgestellt wurde, soll kurzfristig die akuten Bedarfe decken und langfristig für eine Entspannung am Meerbuscher Wohnungsmarkt sorgen.