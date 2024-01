Kultur und Natur in Meerbusch Planungen zum Kulturpfad am Latumer See gehen weiter

So machen sich Anwohner und auch Umweltschützer Sorgen, dass zusätzliche Besucher die Natur am Latumer See gefährden könnten – über denen Wert und die Bedeutung der einzelnen Biotope gibt es zwei wissenschaftliche Studien. Diese widersprechen sich jedoch im Ergebnis. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen, kurz Lanuv, empfiehlt nach einer eingehenden Analyse, am Latumer See ein Naturschutzgebiet auszuweisen, was die Freizeitnutzung einschränken würde. Die Biologischen Station im Rhein-Kreis Neuss sieht die Kriterien hierfür nicht gegeben. Auch die Finanzierung des Skulpturen und anderer Einrichtungen, die den Kulturpfad begleiten sollen – etwa einer Aussichtsplattform am Seeufer – ist noch nicht geklärt.