Meerbusch : Eine neue Eventhalle für Musiker

Der Klavierbauer und Klavierstimmer Marten Overath entwickelt neue Ideen für das Tasteninstrument. Zum Beispiel, wie es farblich anders gestaltet werden kann. Foto: Regina Goldlücke

Lank-Latum Marten Overath aus Lank lebt für seine musikalische Leidenschaft. Im Piano-Store verkauft und vermietet er Klaviere, in einer Restaurierungs-Werkstatt möbelt er sie auf. Am Samstag feiert er die Einweihung einer umgestalteten Halle.

Eigentlich beackert Marten Overath ohnehin schon ein weites Feld. Der Klavierbauer und Klavierstimmer aus Meerbusch erfüllt Aufträge aus der ganzen Republik, sorgt in großen Konzerthäusern wie der Deutschen Oper am Rhein für einen makellosen Klang der hochwertigen Flügel. Er restauriert mit Leidenschaft historische Instrumente und bedient zwei Standortorte in Lank: In seinem Piano-Store an der Uerdinger Straße 83 werden neue und gebrauchte Klaviere verkauft, vermietet und verliehen. In der Werkstatt In der Loh erhalten sie den letzten Schliff oder werden im Kundenauftrag sorgfältig aufgemöbelt. Unterm gleichen Dach hat seit über einem Jahr in separaten Räumen auch der renommierte Meerbuscher Klavierbauer Norbert Pingel seinen Platz gefunden. Marten Overath spricht von einer „wunderbaren Kooperation“, man befruchte sich gegenseitig.

Es fließen also viele Aktivitäten zusammen. Doch damit mag sich der umtriebige Freund der Künste und der Künstler nicht begnügen. Sein Credo: „Ich stehe jeden Morgen auf, um Musiker glücklich zu machen.“ Damit meint er die Profis, die seinem Können und seiner Expertise vertrauen. Aber auch Menschen, die ihrem Hobby mit Vergnügen nachgehen und gern mal in einem größeren Kreis spielen wollen. Hinter dem Piano-Store Uerdinger Straße 83 hat Marten Overath jetzt eine Halle umgestaltet, um sie für musikalische Events zu nutzen. Zu deren Einweihung lädt er spontan ein – am Samstag, den 17. September, ab 16 Uhr – Ende offen. „Jeder kann bei mir nach Lust und Laune musizieren, allein oder mit anderen“, sagt er. „Instrumente und Noten sollte man aber mitbringen.“

Bei früheren Veranstaltungen mit dem Motto „Spiel deinen Song“ habe das Konzept prima funktioniert. „Das waren immer die schönsten Abende“, schwärmt er. Menschen musikalisch zu verbinden, ist ihm ein Anliegen, das Umfeld hinter dem Showroom ideal dafür geeignet. Einen Teil der Halle, in der auch historische Klaviere ausgestellt werden, hat er durch Glaswände abgetrennt. Der Raum wurde zum Revier für zwei Musikschullehrer, die nach Auflösung des Musikhauses Lank bei Marten Overath eine neue Heimstatt für ihren Unterricht fanden. Kinder und Erwachsene können dort das Spiel mit Gitarre, Schlagzeug, Bass und Klavier erlernen.

Stichwort Kinder: Marten liebt es, in Kindergärten mit dem Kleinsten zu musizieren. Bei Interesse kann man ihn mit seinem himmelblauen Klavier anfordern. „Neuerdings ermuntere ich die Kinder dazu, ihre Handabdrücke mit Fingerfarben darauf zu hinterlassen.“ Ein anderes mobiles Klavier stellt er gern auf Märkten auf und freut sich, wenn jemand darauf spielt.

In jüngster Zeit hat Marten Overath noch weitere Ideen entwickelt und verwirklicht. Bei dem Musik-Event am Samstag präsentiert er „den buntesten Flügel der Welt“, den er in dreijähriger Arbeit gebaut hat. Dafür wurde das Instrument nach einem ausgeklügelten Verfahren mit vielen Schichten Farbe überzogen, die ihn unter UV-Licht zum Leuchten bringen. Das Prachtstück, das schon in Kunstgalerien zu sehen war, will er vermieten: „Es braucht die ganz große Bühne.“ Mit Farbe hat auch ein anderes neues Projekt zu tun. Marten Overath spezialisiert sich gerade auf die individuelle farbliche Gestaltung von Oberflächen. „Das bedeutet, dass wir in der Lage sind, das komplette Klaviergehäuse nach Kundenwünschen zu personalisieren“, erklärt er. „Damit will ich weg vom ewigen Schwarz-Weiß des Instruments und Freiräume schaffen für die Phantasie.“