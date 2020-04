Sport : „Auf dem Tennisplatz ist der Abstand gewahrt“

Strümp Der neue Vorsitzende des TC Strümp möchte den Tennisclub modernisieren und zur Heimat für neue Mitglieder machen.

Kurz vor dem Start der Corona-Krise wurde Philipp Blumentrath zum neuen 1. Vorsitzenden des Tennisclub Strümp gewählt. Im RP-Interview verrät er, was ihn dazu bewegt hat und was er für die Zukunft plant.

Was zeichnet den TCS aus bzw. worin unterscheidet er sich von anderen Tennisvereinen in Meerbusch?

Blumentrath Zum einen liegen wir in der Mitte von Meerbusch. Man kann den Klub aus dem gesamten Stadtgebiet bequem mit dem Fahrrad erreichen – das ist ein wichtiges Auswahlkriterium für neue Mitglieder. Zum anderen sind wir gerade damit beschäftigt, unseren Club zu entstauben und sozusagen von 1980 nach 2020 zu bringen. Das Clubhaus samt Terrasse und Möbel sind bereits modernisiert, weitere Dinge werden in naher Zukunft folgen. Sportlich gesehen haben wir ein gutes Trainerteam und ein tolles Nachwuchsförderkonzept, das unser Jugendwart Michael Schlageter stark vorantreibt.

Blumentrath Wir haben aktuell 326 Mitglieder, davon knapp 130 Kinder und Jugendliche. Im Sommer haben wir 14 Erwachsenen- und zehn Jugend-Mannschaften gemeldet. Unsere 1. Herren spielen in der Bezirksklasse A, ranghöchstes Team sind die Damen 55 in der Bezirksliga. Besonders stolz sind wir auf unseren Nachwuchs. Fünf unserer Jugendlichen stehen aktuell in der deutschen Rangliste. Die U18-Jungen haben im vergangenen Jahr die Klasse gehalten und treten somit erneut in der 1. Verbandsliga an.