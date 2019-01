Polizeieinsatz am Nachmittag: Acht Pferde galoppieren durch Meerbusch

Von einem Gestüt in Meerbusch-Nierst sind am Nachmittag acht Pferde ausgerissen und durch Büderich bis fast nach Düsseldorf galoppiert - bis sie eingefangen werden konnten.

Große Aufregung am Nachmittag: Eine Herde von acht Pferden ist am Montagnachmittag von Nierst am Rhein entlang bis nach Büderich galoppiert. Wie die Pferde von der Koppel des Gestüts in Nierst „Am Oberen Feld“ Reißaus nehmen konnten, steht noch nicht fest.