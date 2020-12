Interview mit Michael Berning : „In allem, was passiert, gibt es etwas Positives“

Im Frühjahr hat Pastor Michael Berning nummerierte Sitzplatzzettel ausgelegt. Für die Weihnachtsgottesdienste gibt es personalisierte Eintrittskarten. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Die Feiertage werden auch für Pfarrer Michael Berning von der Gemeinde St. Mauritius und Heilig Geist einsamer und ruhiger als gewohnt. Doch der Geistliche sieht in der Pandemie auch Chancen für Gemeinde und Menschen.

Von Danina Esau

Herr Pastor Berning, wie haben Sie die Adventszeit erlebt?

Michael BERNING Es war natürlich ganz anders als sonst. Für mich ist diese Zeit allerdings auch ein gutes Experiment gewesen, auf das ganze Drumherum und die Oberflächlichkeiten zu verzichten. Sonst feiern wir Weihnachten über den gesamten Dezember, das gab es in diesem Jahr nicht. Und genau das hat mir gut getan. Das mögen viele Menschen nicht so sehen, war es doch eine sehr ruhige und nachdenkliche Adventszeit. Ich empfinde das allerdings als eine bessere Vorbereitung auf das Weihnachtsfest.

Info Messen am Heiligabend in Büderich Verlegung Die Gemeinde St. Mauritius und Heilig Geist hat ihre Gottesdienste vom Schulhof in die Kirchen verlegt. Die angemeldeten Gläubigen haben per Mail ihren Termin bekommen. Konzept In den Kirchen gilt ein Hygienekonzept zum Infektionsschutz, das unter anderem Abstände in den Sitzbänken und ein Einbahnstraßen-System in den Gängen vorsieht.

Hat Ihnen die Gemeinschaft in der Kirche nicht gefehlt?

BERNING Doch, das habe ich sehr vermisst. Ich hätte mich gerne mit meinen Gemeindemitgliedern oder dem Freundeskreis in der Adventszeit getroffen. Ich hoffe sehr, dass das im kommenden Jahr wieder möglich sein wird.

Wie haben Sie vor Corona Weihnachten gefeiert und wie wird es in diesem Jahr aussehen?

BERNING Den Heiligabend habe ich bisher immer mit der Familie meines Bruders und mit meinem Vater verbracht. In diesem Jahr wird das leider nicht gehen, und wenn, dann nur kurz, weil ich mehr Gottesdienste leiten muss als sonst. Auch unsere große Familienfeier am zweiten Weihnachtstag wird komplett ausfallen. Es wird bei mir also ein stilleres und einsameres Weihnachtsfest werden. Ich bin es aber gewohnt, alleine zu sein und weiß mich zu beschäftigen. Ein bisschen freue ich mich sogar darauf, zu lesen und bei hoffentlich gutem Wetter Zeit an der frischen Luft zu verbringen. Ich werde aber auch ein Auge auf die Menschen haben, die sich besonders an den Feiertagen einsam fühlen und mit Sicherheit viel telefonieren. Ich mache mir auch Gedanken um die Tage nach Weihnachten, an denen es sehr ruhig wird. An Silvester wird Einsamkeit auch ein Thema sein. Den Jahreswechsel habe ich sonst immer mit einigen befreundeten Paaren gefeiert – da werden wir uns etwas anderes überlegen.

Trotz der Pandemie ist auch – oder gerade – in diesem Jahr für viele der weihnachtliche Gang in die Kirche wichtig.

Berning Viele Menschen brauchen diesen Termin am Heiligen Abend. Gerade für Familien ist wichtig, dass das Fest strukturiert ist. Und es ist gut, sich daran zu erinnern, warum wir Weihnachten feiern. Die Botschaft von der Geburt Christi soll nicht im gegenseitigen Schenken untergehen.

Die Organisation dieser Gottsdienste ist in diesem Jahr eine besondere Herausforderung. Noch einige Tage vor Weihnachten haben Sie umgeplant.

Berning Das ist richtig. Ursprünglich wollten wir die Weihnachtsgottesdienste im Freien auf dem Schulhof der Brüder-Grimm-Grundschule feiern. Wir haben zu einer der Messen aber über 250 Anmeldungen bekommen – das ist zwar erlaubt, aber wir haben uns entschieden, diese Ansammlung zu entzerren. Wir haben die Besucher auf drei Gottesdienste aufgeteilt – um 15 und 16.30 Uhr in Heilig Geist sowie einmal um 16.30 in St. Mauritius. So haben wir pro Gottesdienst rund 70 bis 80 Besucher, eine Zahl, die wir händeln können. In den Kirchen gibt es ja erprobte Hygienekonzepte, die wir seit Monaten jeden Sonntag umsetzen. Wir haben die Änderungen an alle Angemeldeten gemailt, Trotz des neuen Konzepts sind die Gottesdienste ausgebucht.

Glauben Sie, dass Christen die schweren Zeiten besser wegstecken können?

BERNING Ja, es ist sogar wissenschaftlich erforscht, dass Gläubige, also nicht nur Christen, Leid, Schicksalsschläge und Krankheiten leichter verarbeiten und gelassener sterben können.

Warum ist das so?

BERNING Sich bei Gott geborgen zu wissen, gibt eine ungemeine Stabilität im Leben. Zu wissen, dass es da oben einen Gott gibt, der uns nicht wie ein Marionettenspieler zappeln lässt und dem unser Leid egal ist, sondern der es mit trägt. Das kleine Kind, das an Weihnachten geboren wird, wird brutal ermordet und nimmt das Leid der Menschen auf sich. In diesem Jahr wird er mitten in eine Welt mit Corona geboren. Ich sehe zurzeit überall Karikaturen, in denen Maria und Josef mit Mundschutz vor der Krippe stehen oder die Hirten vor dem Stall auf den Sicherheitsabstand achten. Das ist auch theologisch genau richtig: Christus kommt in unsere Zeit und in unsere Schwierigkeiten. Uns hilft auch der Erlösungsgedanke. Als Christen hoffen wir, dass wir im Reich Gottes landen werden, wo alles gut sein wird. Wo es weder Corona, Atemmasken noch Sicherheitsabstand gibt.

Was hat Ihnen die Corona-Krise gezeigt?

BERNING Dass wir uns auf die Dinge fokussieren sollten, die tatsächlich wichtig sind. Dazu gehören andere Menschen, die Gemeinschaft, das Miteinander. Und dass wir schwere Zeiten gemeinsam durchstehen können.

Welcher Moment war im letzten Jahr besonders schwer für Sie?

BERNING Alleine Ostern zu feiern war ein schwerer Moment, aber auf der anderen Seite auch ein sehr eindrücklicher. Das ganze Jahr war eine emotionale Achterbahnfahrt. Auch ich habe meine Durchhänger gehabt, als Pastor bin ich genau so ein Mensch wie alle anderen, mit schwachem Nervenkostüm und schlechten Tagen. In anderen Momenten war ich wieder stärker und konnte andere stärken. Mit einfachen Tricks konnte ich mir und anderen helfen. Zum Beispiel, indem man sich jeden Tag mit einer Kleinigkeit belohnt und lernt, sich auf das Gute zu konzentrieren. Die Menschen haben sich anders wahrgenommen. Viele haben ihr Leben entschleunigt und das Bewusstsein entwickelt, nicht überall mit dem Auto hinzufahren oder auf große Reisen zu gehen. In allem, was passiert, gibt es etwas Positives. Auch wenn das erst nach ein paar Monaten deutlich wird.

Worauf freuen Sie sich im nächsten Jahr?