Umwelt in Meerbusch Pfadfinder holen Tannenbäume

Der Pfadfinder Stamm Lank Rheinfranken startet auch in diesem Jahr wider seine Tannenbaumaktion. Dabei können Meerbuscher gegen eine kleine Spende von den Pfadfindern ihre Tannenbäume abholen lassen. Auf Wunsch holen die jungen Lanker den Weihnachtsbaum auch aus der Wohnung. Die eingesammelten Bäume werden anschließend auf den Zeltplatz der Pfadfinder gebracht. Dort werden sie zu Mulch, Bauholz oder Brennholz verarbeitet. Die Aktion findet am Samstag, 13. Januar, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr statt. Wer das Angebot in Anspruch nehmen möchte, sollte sich anmelden über tanne@stamm-lank.de.