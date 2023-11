Betreuung Das tut Meerbusch gegen Erziehermangel

Das werde allerdings nicht ausreichen, um den dauerhaften Fachkräftemangel in den Kitas zu decken, so Annacker. „Das ist ein Riesenproblem, das uns weiterhin begleiten wird“, sagte Annacker. „Nicht nur wegen der Unterfinanzierung, sondern auch, weil Menschen fehlen, die in dem Beruf arbeiten möchten.“ Und die Lage werde zudem mit dem kommenden Anspruch auf einen Platz in der Ganztagsbetreuung in den Schulen erschwert, da hier eine weitere Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt zu befürchten ist. Der Erzieherberuf werde überdies nach wie vor zum Großteil von Frauen ausgeübt, die aufgrund von Schwangerschaften und Erziehungszeiten oftmals für einen bestimmten Zeitraum ausfielen, was die Personaldecke zusätzlich ausdünnt.