Profikoch beim Tierschutzverein Perfektes veganes Dinner in Lank-Latum

Also an die Arbeit: Das Team Suppe, bestehend aus Patricia, Martine, Denise und Sohn Lukas, entschied sich für die Karotten-Kokossuppe mit Beluga-Linsen, Rucola-Pesto und Kürbisbällchen. Möhren mussten geschält, Zwiebeln gewürfelt, Linsen gegart werden – und schwupp wurde vergessen, dass es auch noch Kürbisbällchen geben soll, die eine längere Gar- und Ruhezeit im Backofen brauchen. Also den schnell vorheizen und den Kürbis schneiden, rösten, pürieren, den Teig 20 Minuten ruhen lassen und in Portionen dann noch mal in den Ofen. Puh, hat alles geklappt.