Naturschutz in Meerbusch An den Feldrändern soll es wieder blühen

„Zugegeben unsere Blühstreifen retten nicht die Welt, aber ein kleines Stück gelebter Naturschutz ist es allemal“, sagt Bernhard Leuchten vom Team der Blühstreifen-Aktion. Wer selbst seinen Beitrag dazu leisten will, kann Parzellen verschiedener Größe auf der Website des Hegerings unter www.hegering-meerbusch.de erwerben. Die Anmeldefrist für Paten der Blühstreifenaktion endet in diesem Jahr am 31. April. Die kleinstmögliche Fläche von 50 Quadratmetern ist für 25 Euro zu haben. Die Aussaat erfolge im April oder Mai, die Fläche bleiben bis mindestens November stehen und werden in dieser Zeit nicht gedüngt oder mit Pflanzenschutzmitteln behandelt.