Parkplatz in Meerbusch Hund aus überhitztem Auto gerettet – Halter ohne Reue

Das heiße Sommerwetter veranlasste einen Passanten am Sonntagnachmittag dazu, eigenhändig einen Hund aus einem abgestellten Pkw in Meerbusch zu befreien. Wie der Leser Thomas Nachtigal unserer Redaktion berichtete, bemerkte er gegen 16 Uhr „ein verzweifeltes Bellen und Jaulen“, welches vom Parkplatz des Campingplatzes in Meerbusch zu hören war.