Meerbusch : Parteien diskutieren über Bahnübergang und Feuerwache

Am Knotenpunkt Haus Meer staut es sich häufiger. Foto: Sonja Schmitz

Meerbusch Über den Standort für eine neue Hauptwache hat der Rat bereits entschieden. Ob es dabei bleibt, wird die Sitzung des Sonderausschusses für die Zukunft der Feuerwehr zeigen. Sie könnte spannend werden.

(stz) Am heutigen Donnerstag berät der Sonderausschuss für die Zukunft der Feuerwehr über die Festlegung eines Standorts für eine neue Hauptwache (17 Uhr, Aula der Realschule, Görresstraße 6). Damit verbunden ist der Kauf des Grundstücks auf dem Gelände der „Alten Ziegelei“ an der Moerser Straße. Die Teilnehmer beraten dann eine Informationsvorlage von Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage. Sie war einem Hinweis der FDP gefolgt und hatte die Auswirkung einer geplanten Taktverdichtung der Stadtbahnen von 20 auf zehn und morgens sogar fünf Minuten überprüfen lassen. Daraufhin hatten sowohl Rheinbahn als auch die Feuerwehr signalisiert, ohne bauliche Maßnahmen sei diese Taktverdichtung weder für den Individualverkehr noch für die Einsatzwagen darstellbar. Grund dafür sind die dann häufiger geschlossenen Schranken am Knotenpunkt Haus Meer.