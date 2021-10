Polizei in Meerbusch : Cannabisgeruch alarmiert Fahrer

Polizei in Meerbusch

Lank-Latum In einem Schuhkarton befand sich verpacktes Marihuana. Die Kripo ermittelt nun wegen des illegalen Handels sowie der Zubereitung von Drogen.

(RP) Bei seiner Fahrt durch Meerbusch hatte am Mittwoch ein Paketfahrer plötzlich penetranten Cannabisgeruch festgestellt. Daraufhin verständigte der Fahrer die Polizei. Die herbeigerufenen Beamten entlarvten schnell das stark duftende Paket. In einem Schuhkarton konnten die Beamten in Frischhaltefolie eingewickeltes Marihuana feststellen. Die Streifenbeamten stellten das Päckchen sicher. Die Kripo ermittelt nun wegen des illegalen Handel sowie der Zubereitung von Drogen.