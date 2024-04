Sport in Meerbusch OTV marschiert dem Aufstieg entgegen

Handball Die Herren des Osterather TV marschieren weiter dem Aufstieg in die Verbandsliga entgegen. Sie bezwangen den TV Korschenbroich II mit 35:28 (13:11) und verteidigten damit in der Bezirksoberliga Krefeld/Grenzland ihren zweiten Tabellenplatz. Die Hausherren erwischten einen Start nach Maß (4:0/7.) und hielten ihren Vorsprung in der Folge konstant bei vier Toren. Zum Ende der ersten Hälfte verkürzten die Gäste kurzzeitig auf 11:13, doch unmittelbar nach Wiederbeginn zogen die Osterather wieder auf 19:13 (35.) davon und brachten diese komfortable Führung danach sicher ins Ziel. „Nach dem Gewinn des Kreispokals ging es primär darum, den Liga-Alltag wieder anzunehmen“, sagte Trainer Gero Leigraf. Das sei in der ersten Hälfte in der Defensive und nach der Pause im Angriff gut gelungen. Das Torhüterspiel sei durchweg stark gewesen. Top-Torschützen waren Lucas Scheidt und Benedikt Nix (je 9).