Sport in Meerbusch : Handball: OTV-Herren setzen weiter auf Trainer Kammann

Osterath Der Erfolgscoach geht bei den Osterathern in seine fünfte Saison. Linkshänder Lukas Heber steht als erster Neuzugang fest. Der 18-jährige Informatikstudent wechselt von der A-Jugend der JSG DJK/TV Oppum zum OTV.

Bereits in seinem ersten Jahr führte er sein Team in der Kreisliga A auf Platz drei. In der darauffolgenden Spielzeit reichte es für die Osterather zur Vizemeisterschaft, 2018/19 folgte der lang ersehnte Aufstieg in die Bezirksliga. Die Rückkehr in die oberste Spielklasse des Handballkreises Krefeld/Grenzland beschloss seine Mannschaft nach dem Corona-bedingten Abbruch Mitte März auf Position fünf.