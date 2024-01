Fußball in Meerbusch OSV möchte Platz in Spitzengruppe behaupten

An diesem Dienstagabend startet der OSV in seine Wintervorbereitung. Das erste Testspiel bestreitet er am kommenden Samstag (15 Uhr) bei TuSa Düsseldorf. Am Dienstag, 16. Januar (19.30 Uhr), geht es für die Osterather gegen die U19 des TSV Meerbusch, am Freitag, 19. Januar (19.30 Uhr) gegen den FC Bosporus, am Freitag, 26. Januar (19.30 Uhr) gegen Wevelinghoven, am Samstag, 3. Februar (15 Uhr), gegen Kalkum-Wittlaer und am Samstag, 10. Februar (15 Uhr), gegen den Rumelner TV.