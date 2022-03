Freizeit in Meerbusch : Moderne Tribüne für den Osterather SV

Mitglieder des OSV Meerbusch haben in Eigenregie die alte Tribüne am Osterather Krähenacker restauriert. Auch neue Sitze wurden montiert und die Eisenkonstruktion gestrichen. Foto: Christoph Baumeister

Osterath In Eigenregie haben jetzt Mitglieder des OSV Meerbusch die veraltete Tribüne am Krähenacker modernisiert. In Kürze wird der Klub auch noch das Vereinsheim mit einer großen Terrasse neugestalten.

Von Christoph Baumeister

Der OSV Meerbusch hat den nächsten Schritt Richtung Modernisierung seiner Platzanlage am Osterather Krähenacker gemacht. Nach der Umgestaltung seiner Umkleidekabinen im Vorjahr brachte jetzt ein Team um Vorstandsmitglied Marc Szymkowiak in Eigenregie die veraltete Tribüne auf Vordermann.

Knapp eine Woche war es beschäftigt, die alten Bänke abzuschleifen, die neuen Sitze zu montieren, neue Farbe anzubringen und die Eisenkonstruktion zu lackieren. In Kürze werden noch drei große Motive, zwei Osterather Wahrzeichen und eine Luftaufnahme des Rasenplatzes, an den Rückwänden befestigt, die der Tribüne den letzten Feinschliff geben werden. Rund 4000 Euro verschlang der Umbau, den Großteil davon, 3500 Euro, konnte der OSV aus dem Gewinn des Sponsoring-Wettbewerbs „Euer Projekt – Eure Stimme“ der Stadtwerke Meerbusch im Vorjahr finanzieren. In der Kategorie „Sport“ hatten die Osterather damals 1839 Stimmen auf sich vereint und Lokalrivalen SSV Strümp (1686 Stimmen) auf Platz zwei verwiesen.

Die neue Tribüne ist mit 56 blauen Sitzschalen ausgestattet. Treue OSV-Anhänger können sich zum Preis von 100 Euro pro Jahr jeweils einen Platz aussuchen, auf dessen Rückenlehne ihr Name für diesen Zeitraum erscheint. „Es ist eher eine symbolische Aktion“, erklärt der zweite Vorsitzende, Philipp Krüger. Die Mieter hätten dadurch kein Anrecht, bei den Heimspielen auch auf dem entsprechenden Platz zu sitzen. Dennoch haben in den ersten Tagen schon 25 Personen Gebrauch davon gemacht, so dass bereits 2500 Euro zusammengekommen sind. „Dieses Geld werden wir eins zu eins für den Umbau des Vereinsheims einsetzen“, berichtet Krüger und deutet damit an, dass am Krähenacker bereits das nächste große Projekt wartet.

Eine rund 40 Quadratmeter große Dachterrasse soll bald das Klubhaus in der ersten Etage ergänzen, außerdem wird ein Fahrstuhl installiert. Foto: Christoph Baumeister

Der Startschuss soll voraussichtlich schon im April erfolgen. Das in der ersten Etage liegende Klubhaus soll dann behindertengerecht und barrierefrei umgebaut werden. „Wir werden einen Fahrstuhl installieren, der es künftig Menschen mit Handicap ermöglichen wird, problemlos nach oben zu gelangen“, sagt Krüger. Desweiteren sollen die sanitären Anlagen erneuert werden und zum anderen eine rund 40 Quadratmeter große Dachterrasse entstehen, von wo aus Besucher bald einen hervorragenden Blick auf den Rasenplatz haben werden. „Wenn das alles fertig ist, ist unsere Anlage sowohl für das Fußballschauen, aber auch für Feiern und Veranstaltungen hervorragend aufgestellt“, meint Krüger.