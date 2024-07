Sport in Meerbusch OSV bereitet sich mit zehn Neuzugängen auf die Saison vor

Vier Vorbereitungsspiele absolvieren die Osterather in den kommenden Wochen noch. Am Samstag um 15 Uhr sind sie zu Gast bei Bezirksligist TV Kalkum-Wittlaer. Eine Woche später – am Sonntag, 27. Juli, um 15 Uhr – empfängt der OSV den Bezirksligisten SC West am Krähenacker. Die letzten beiden Testspiele finden am Freitag, 2. August, um 19.30 gegen A-Kreisligist Spvgg Meiderich sowie am Donnerstag, 8. August, um 19.30 Uhr bei Bezirksligist Bayer Dormagen statt.