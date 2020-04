Soziales : Krise stoppt Hilfsprojekt in Tansania

Die Aufnahme zeigt Ruth Göbel bei ihrem Aufenthalt in Tansania mit zwei afrikanischen Kindern. Foto: Ruth Göbel

Meerbusch Seit neun Jahren engagiert sich Ruth Göbel aus Osterath für den Bau einer Schule in Tansania und sammelt Spenden auf örtlichen Märkten. Nun, kurz vor Fertigstellung des Baus, gerät die Spendenakquise ins Stocken.

Von Angelika Kirchholtes

„Dieses Jahr sollte das letzte sein, in dem ich für mein Schulprojekt in Mulala Geld sammeln wollte, denn bis auf die Toiletten für die Schüler sind die Gebäude fertig und zum Teil auch schon mit Bänken und Tischen ausgestattet“, berichtet Ruth Göbel aus Osterath. Vor zehn Jahren hatte die Meerbuscherin in Tansania Urlaub gemacht und dabei auch die Frauenkooperative „Agape Women Group“ in Mulala kennen gelernt. Göbel war beeindruckt , wie die Afrikanerinnen rund um Mama Anna Pallangyo ihr Leben meisterten, Käse aus Ziegenmilch produzierten und auf dem Markt verkauften.

„Sie haben mich am normalen Familienalltag teilnehmen lassen – Kochen und Abwaschen, Arbeiten im Feld, Babys hüten, Tiere füttern, Käse machen, Dach decken, sitzen und schwatzen und lachen“, erzählt die Psychotherapeutin. „Mama Anna ist klein, aber stark, voller Energie und getrieben von einem unbändigen Willen, die Entwicklung in ihrem Dorf voranzutreiben.“ Das einzige, was den Frauen Sorgen machte: Nach der Grundschule gab es für ihre Kinder keine „Secondary School“, um weiter zur Schule gehen zu können.

Zurück in Meerbusch reifte bei Göbel der Plan, dieses konkrete Projekt mit Hilfe von Spendengeldern auf die Beine zu stellen. Gesagt, getan. Mit Eigenleistungen und einem vorhandenen Grundstück direkt neben der Grundschule rechnete man damals mit rund 26.000 US-Dollar Baukosten. Auf dem Osterather Maimarkt, dem Ökomarkt in Lank, auf Weihnachtsmärkten und Büchermeilen rund um Meerbusch verkaufte Göbel gebrauchte Bücher und machte das Projekt bekannt. Weitere Spenden sammelte sie im Bekanntenkreis. In regelmäßigen Abständen flog sie nach Mulala, um den Projektfortschritt zu begutachten und benötigte Gelder zu übergeben. Es ging voran, aber „Pole pole“ (langsam, langsam), afrikanisch eben.

„Die afrikanischen Bauarbeiter haben immer das Geld verbaut, was aus Deutschland kam, und dann gewartet“, berichtet Göbel. Dazu beigetragen, dass sich das Projekt hinzog, haben auch die Vorschriften, die für eine öffentliche Schule in Tansania vorhanden sind. Da scheint sich das afrikanische Land nicht von Deutschland zu unterscheiden. Bestimmte Räume für Lehrer waren ebenso notwendig wie separate Toilettenanlagen für Schüler und Lehrer. „Zudem hat sich alles verteuert, so dass wir jetzt mit Kosten von 50.000 Euro rechnen“, sagt sie. Dennoch war sie Anfang des Jahres noch zuversichtlich, dass die offizielle Eröffnung im Herbst 2020 stattfinden könnte. Doch dann kam Corona.

„Die Corona-Pandemie hat mir alle meine bereits geplanten Märkte ‚verhagelt‘. Das bedeutet, keine weiteren Einnahmen, um den Bau endlich so weit zu bringen, dass die staatliche Registrierung der Schule und die Eröffnung erfolgen können“, bedauert Göbel. „Ich bleibe aber am Ball, denn Aufgeben gibt‘s nicht!“ Sie weiß, dass ihre tansanischen Mitstreiter gerade in diesen Tagen und Monaten ein Signal brauchen, dass man nicht aufgebe. „Die Tansanier werden noch ganz anders mit Corana konfrontiert werden, als wir hier in Europa“, befürchtet sie.