Corona-Hilfsprojekt : Meerbuscherin unterstützt Menschen in Ecuador

Pia Klemm (2.v.l.) hat zusammen mit anderen Freiwilligen benachteiligten Menschen in Ecuador geholfen. Foto: Klemm

Meerbusch Die Osteratherin Pia Klemm hat mithilfe von Spendengeldern ihrer Freunde und Bekannte das Städtchen Canoa in Ecuador zwei Monate lang mit Essenpaketen und medizinischen Mitteln versorgt.

Von Christoph Baumeister

Canoa ist ein ehemaliges Fischerdorf an der Pazifikküste Ecuadors. Im Rahmen einer Südamerika-Reise machte Pia Klemm dort vor drei Jahren erstmals Halt. Eigentlich sollte es nur eine Zwischenstation werden, doch aus Tagen wurden Wochen und inzwischen ist das 7000 Einwohner zählende Städtchen ihre zweite Heimat geworden. Etwa die Hälfte des Jahres lebt sie dort mit ihrem Mann Alex und dem gemeinsamen Sohn Marlin (1).

Im April 2016 wurde der Badeort von einem schweren Erdbeben erschüttert. Der Wiederaufbau gestaltet sich mangels finanzieller Reserven noch immer schwierig. Umso größer war Klemms Sorge um die Einheimischen, als die Corona-Krise Anfang April auch die Küste Ecuadors erreichte. „Die Leute verdienen dort so wenig Geld, dass sie nichts zurücklegen können. Der Lockdown hat sie hart getroffen, weil sie von heute auf morgen keinerlei Einnahmen mehr hatten“, sagt Klemm. Auch vom Staat habe es für die Menschen keine Unterstützung gegeben. Viele Familien hätten nicht gewusst, wovon sie sich in den nächsten Wochen ernähren sollten.

In unzähligen Tüten verpackten die Helfer Lebensmittel und Medikamente. Foto: Klemm

Klemm entschloss sich deshalb kurzerhand dazu, einen Aufruf bei Facebook zu starten. „Falls jemand auf der Suche ist, in der Corona-Krise denen zu helfen, die nicht das Glück haben, in Deutschland zu leben, dann ist das eine tolle Gelegenheit. Ich sorge persönlich dafür, dass das Geld ohne Umwege seinen Zweck erfüllt“, schrieb sie am 21. April nachmittags auf ihre Seite. Am gleichen Abend traute sie ihren Augen kaum. Innerhalb weniger Stunden waren fast 2000 Euro auf ihrem Paypal-Konto eingegangen. „Ich hatte vielleicht mit 100 Euro gerechnet, aber es haben sogar Leute Geld gespendet, mit denen ich seit Jahren kaum noch Kontakt hatte“, berichtet die 33-Jährige.

Als die Summe in den darauf folgenden Tagen immer größer wurde, wusste sie, dass sie das Ganze nun professionell organisieren muss. Gemeinsam mit einem ansässigen Hostel stellte sie Kontakt zu einem Lebensmittelhändler her. Mit diesem handelte sie gute Konditionen aus. Wenige Tage später war es soweit: Gemeinsam mit weiteren freiwilligen Helfern packte sie die ersten Lebensmittelpakete. 14 Produkte wie Reis, Mehl, Linsen, Nudeln oder Zucker wurden in Säcke abgefüllt, die sie anschließend unter Beachtung aller Hygieneregeln gemeinsam mit der freiwilligen Feuerwehr an bedürftige Familien verteilte. Da in Ecuador Korruption ein großes Thema ist, trauten ihr einige Einheimische zunächst nicht. „Teilweise wurde mir vorgeworfen, dass ich mich an den Spenden bereichern möchte. Das war schon hart“, erzählt Klemm. Doch die leuchtenden Augen vieler Familien, die sich für die kostenlosen Essenspakete äußerst dankbar gezeigt haben, hätten das mehr als wettgemacht.

Auf ihrem Konto gingen von Tag zu Tag immer mehr Spendengelder ein. Meist von Einzelpersonen, aber beispielsweise organisierten die Herren 30-Mannschaft des TC Bovert eine Laufchallenge und steuerten 550 Euro bei. Insgesamt kamen so fast 12000 Dollar zusammen. „Es ist unglaublich, wie viele Leute sich an der Aktion beteiligt haben. Ich möchte allen einen Dank für das große Vertrauen in mich aussprechen.“ Einmal pro Woche belieferte sie gemeinsam mit ihrem Team weit mehr als 1000 Haushalte mit Essenspaketen, Daneben konnte sie von dem weiteren Geld Schutzausrüstung, Desinfektionsmittel, Medikamente und andere medizinische Produkte kaufen.