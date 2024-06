Nach Niederlage gegen den Spitzenreiter Osterather Tennis-Herren steigen aus der 1. Verbandsliga ab

In der Niederrheinliga mussten die Herren 30 des TC Bovert trotz einer starken Vorstellung eine 4:5-Niederlage gegen den SV Friedrichsfeld hinnehmen. Mit 4:2-Punkten schlossen sie die Saison auf dem dritten Platz ab. Zum Abschluss verlangten sie den favorisierten Gästen noch einmal alles ab. Gleich fünf der neun Matches gingen in den Champions-Tie-Break, vier davon entschieden die Boverter für sich. Jan-Peter Hirt (7:6, 2:6, 14:12 gegen Luuk Kool), Steffen Skopp (6:2, 3:6, 10:6 gegen Robin Pischel), Simon Webers (6:4, 4:6, 13:11 gegen Benjamin Overbeck) im Einzel sowie Hirt/Skopp (6:7, 7:6, 11:9) im Doppel rangen ihre Gegner jeweils nieder. Tobias Baumeister (6:3, 3:6 6:10 gegen Alexander Kneepkens) schrammte nur haarscharf am Sieg vorbei. In den übrigen vier Partien waren die Gastgeber deutlicher auf verlorenem Posten. Kevin Boelhouwer verlor 2:6, 0:6 gegen Maxime Braeckman, Henrik Götzen 0:6, 1:6 gegen Ricardo Hagedoorn, Boelhouwer/Baumeister 5:7, 2:6 gegen Braeckman/Hagedoorn und Götzen/Lühring 4:6, 0:6 gegen Kneepkens/Overbeck. „Trotz der Niederlage sind wir sehr zufrieden mit der Saison. Wir haben in fast allen Spielen am oberen Limit gespielt“, sagte TCB-Kapitän Sebastian Keilholz.