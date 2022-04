Feste in Meerbusch : Osterather freuen sich auf das Parkfest

Die Schützen eröffnen das Parkfest in Osterath. Foto: Hippler

Osterath Am 1. Mai feiern im Rathauspark verschiedene Vereine unter der Regie von Pro Osterath. Die eingenommenen Gewinne am Kaffee- und Kuchenstand werden an die Ukraine Hilfe gespendet.

(RP) Zwei Jahre lang mussten die Osterather auf ihr Parkfest verzichten. Doch nun bereiten sich der Bürgerverein Pro Osterath und mit ihm viele Akteure und Vereine aus dem Stadtteil auf das 27. Parkfest vor, das am 1. Mai im Rathauspark stattfindet. „Wir freuen uns, dass wir erneut die Gelegenheit bekommen, ein Fest zu organisieren, bei dem wir die Bürger und Osterather Vereine wieder zusammenbringen können“, sagt Stefan Mosch, Vorsitzender von Pro Osterath.

Zu den Vereinen, die sich mit einem Stand engagieren, zählen beispielsweise der Verein der Tagesmütter, Meerbusch hilft, das Jugendzentrum Katakombe und der OSV mit einem Torwandschießen. „Auch aus dem Kreise der Schützen haben wir Vereine gewinnen können, den Zapfdienst zu organiseren“, berichtet Mosch. So betreut der Schützenverein „Rote Friderizianer“ Kaffee- und Kuchenstand und wird nach Abzug aller Kosten den Reingewinn an die Ukraine Hilfe von Caritas International spenden. Die Veranstalter freuen sich deshalb über großzügige Spenden.

Komplett neu gestaltet haben sie den kulinarischen Bereich. Hinzugekommen ist ein neuer Betreiber eines Grillstandes, ein Crépesstand und ein Stand mit Champignons und Zwiebelfleisch aus der Riesenpfanne. Döner gibt es von Antep Döner, einen Eisstand bietet die Querkopf Akademie an.

Beginnen wird das Parkfest mit dem Einzug der Osterather Schützen, die den Maikranz festlich am Maibaum befestigen und hochziehen. Mit den Klänges des Bundestamboucorps Treu zu Osterath können sich die Besucher schon auf das Osterather Schützenfest im September freuen.

Nach dem Start der Mailäufe des OTV gibt es musikalische Unterstützung für die Läufer. Dazu spielt um 15 Uhr im Pavillon des Rathausparks die Coverband „Return“. Auf die kleinen Besucher wartet eine Hüpfburg, die von den Stadtwerken Meerbusch bereitgestellt wird, und ein wunderschönes traditionelles Kinderkarussell.