Kunst in Meerbusch „Wall Art“ direkt aus Osterath

Johannes Bär ist bereits 85 Jahre alt, aber das tut seinem Enthusiasmus, einen genauen Blick auf Objekte zu richten, keinen Abbruch. Der ehemalige Architekt, der seit 1986 in Osterath wohnt, hat im Ruhestand endlich die Muße, mit der Kamera unterwegs zu sein. Nach seiner ersten Ausstellung, die sich mit Spiegelungen befasste, hat er sich nun in seiner direkten Umgebung umgesehen. „Wall Art“ nennt er seine zweite Präsentation, die er im Treffpunkt der Caritas-Einrichtung „Wohnen mit Service“ an der Paul-Klee-Straße 20 zeigt. Er selbst wohnt seit vier Jahren mit seiner Frau im betreuten Wohnen, nachdem er sein Haus im Wohngebiet Krähenacker aus Altersgründen verkauft hat. Weil seine Augen nicht mehr so wollen, hat er sich für seine Digitalkamera einen Vorsatz mit Lupe gekauft, die auf seine Sehstärke eingestellt ist. Die Bearbeitung und den Druck der Kunst-Fotos macht er mit Hilfe seines Computers selber. Auch die Rahmung muss seinen Ansprüchen genügen. Nur die Hängung übernimmt einer seiner Enkel, damit der Großvater nicht auf Stühle oder eine Leiter steigen muss. Die Bilder, die nun an den weißen Wänden hängen, strahlen eine Frische und Farbigkeit aus, die sofort anzieht. Sie wirken abstrakt und laden zum genauen Hinschauen ein. Die meisten sind in der ehemaligen Bahn-Unterführung an der Strümper Straße entstanden. „Zum Glück wurde diese vor dem Umbau gereinigt“, sagt Bär schmunzelnd. Denn bis dato wurde diese Passage wegen ihres strengen Geruchs von den Osterathern nur wenig genutzt.