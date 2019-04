Autounfall in Osterath : Drei Verletzte nach Zusammenstoß

Am Dienstagnachmittag wurden drei Menschen bei einem Autounfall auf der Krefelder Straße verletzt.

(RP) Drei Verletzte, darunter eine Schwerverletzte, hat ein Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Osterath gefordert. Gegen 17.05 Uhr fuhr eine 42-Jährige mit ihrem Audi über die Krefelder Straße aus Richtung Krefeld kommend in Richtung Osterath. Gleichzeitig war eine 79-Jährige mit ihrem PKW Suzuki in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos, als die Audi-Fahrerin nach links in die Straße Mollsfeld abbiegen wollte. Beide Fahrerinnen sowie ein Beifahrer verletzten sich, die Seniorin erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten alle drei in Krankenhäuser. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war ebenfalls mit zwölf Helfern an der Unfallstelle, um ausgelaufene Flüssigkeiten zu beseitigen.