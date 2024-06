„Unser Dorf hat Zukunft“ Meerbuscher Stadtteil tritt im Dorf-Wettbewerb an

Ossum-Bösinghoven tritt im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gegen zwölf Teilnehmer aus sieben Kommunen des Rhein-Kreises Neuss an. Über den Kreisentscheid kann sich Ossum-Bösinghoven für die Landes- und später auch Bundesebene des Wettbewerbs qualifizieren. „Ziel ist es, die Dorfgemeinschaften zu ermuntern, ihre Chancen zu erkennen und die Zukunft ihrer Heimat in die eigenen Hände zu nehmen“, so Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Er lobt den Gestaltungswillen und das ehrenamtliche Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger und unterstreicht „die große Bedeutung der Dörfer für Erholung, Freizeit und Lebensqualität im ländlichen Raum“. Seit dieser Woche ist die sechsköpfige Bewertungskommission – bestellt vom Kreisausschuss – unterwegs in der Region.