Neubau in Meerbusch : Daten-Experten bauen Zentrale in Osterath

An der Ladestraße baut die Firma Oraylis ihren neuen Unternehmenssitz. Foto: Oraylis

Osterath Mit mehr als 100 Mitarbeitern zieht das Unternehmen Oraylis aus der Airport-City in Düsseldorf in einen Neubau an der Ladestraße. Baubeginn soll Ende des Jahres sein, mit dem Einzug wird frühestens Ende 2022 gerechnet.