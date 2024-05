Digitales in Meerbusch „Unsere Zukunft wird digital sein“

Alles begann als Beyers Sohn in die zweite Klasse der Grundschule kam und die Wahl einer AG anstand. „Es gab zwar einige Angebote im kreativ-künstlerischen Bereich, aber für Kinder mit Interesse an Technik oder digitalen Themen gab es nichts“, erzählt der Unternehmer. So beschloss er, in Absprache mit der Leitung der OGS, sich ehrenamtlich zu engagieren und eine Robotik-AG ins Leben zu rufen. Die Idee kam bei den Schülern so gut an, dass gleich drei AGs gegründet wurden. Gleichzeitig ging unter seiner Regie die damals gedruckte Schülerzeitung der Grundschule, die Eichenpost, online. Das Feedback von allen Seiten war so toll, dass Beyer seine Ideen und Konzepte auch an anderen Stellen weiterführen wollte. Und so gründete der Meerbuscher das Unternehmen „Rock a Robot!“.