Ehemalige Betreiber des „Alten Bahnhofs“ eröffnen neues Restaurant Neue griechische Taverne in Büderich

Auf den ersten Blick ist die „Taverne Olive trifft Feta“ nicht zu finden. Von der Düsseldorfer Straße 20a muss man in einen kleinen Gang abbiegen, ehe sich das neue Restaurant zeigt. „Wir sind nicht in der allerersten Linie, aber das finden wir nicht schlimm. Büderich bietet ein großes Einzugsgebiet und unsere Qualität spricht sich hoffentlich auch so herum“, sagt Patrycja Czompel, die das Lokal gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Michail Amanatidis führt.