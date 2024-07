Treffen der V8 Freunde Meerbusch Hunderte Oldtimer und Harleys kommen nach Meerbusch

Der Erlös des Treffens kommt Kinder- und Jugendprojekten in Meerbusch und Umgebung zugute. Wohin genau die Spenden in diesem Jahr gehen, ist noch nicht klar, in der Vergangenheit kamen jeweils mehrere Tausend Euro zusammen. Etwa Kindergärten, die Kinderkrebshilfe in Krefeld oder Kinderheime erhielten Geld- oder Sachspenden.