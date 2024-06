Märkte in Meerbusch Viele Ideen für Klimaschutz beim Ökomarkt

Harald Scholl ist fast seit der ersten Stunde dabei. „Ich habe lediglich die Premiere verpasst, seitdem bin ich hier Stammgast“, berichtet der Winzer, der am gestrigen Sonntag beim Ökomarkt in Lank-Latum hinter einem der insgesamt 65 Stände zu finden war. Er komme gerne hierher, weil er die angenehme Atmosphäre der Veranstaltung sehr schätze. In den vergangenen 30 Jahren hat der Inhaber eines etwa acht Hektar großen Weinguts in Rheinhessen durch den Markt viele Stammkunden gewonnen – so wie Dirk und Daniela Kemna. Das Ehepaar aus Osterath probierte gleich mehrere Sorten seines bio-dynamischen Weins. „So wissen wir sofort, welcher uns gut schmeckt und können ihn dann im Anschluss bestellen“, so Dirk Kemna.