Flohmarkt und 70 Stände Am Sonntag ist Ökomarkt

Am kommenden Sonntag, 23. Juni, findet in Lank wieder der beliebte Ökomarkt statt. Von 10 bis 17 Uhr gibt es in der Fußgängerzone Implulse, Ideen, Informationen und natürlich Produkte rund um das Thema Nachhaltigkeit. In diesem Jahr steht der Markt unter dem Motto „regional, fair, nachhaltig und sozial“.