Event in Meerbusch Umweltschutz und regionale Produkte auf dem Ökomarkt

Am morgigen Sonntag, 23. Juni, findet in der Lanker Fußgängerzone der 30. von der Meerbuscher Ortsgruppe der Naturschutzorganisation NABU organisierte Öko-Markt statt. Auch die Teams der Stadtverwaltung sind sind mit von der Partie – schließlich wird der beliebte Markt in Zusammenarbeit mit dem Umweltamt der Stadt ausgerichtet.