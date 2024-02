Servicenummern für Meerbusch Das sind die Öffnungszeiten der Stadtwerke zu Karneval

Tanzen, schunkeln, singen, bützen – an den jecken Tagen bleiben etliche Büros und Verwaltungen geschlossen. Das gilt auch für so manchen Dienstleister. Das Stadtwerke-Service-Center, Am Pfarrgarten 1, schließt am Altweiberdonnerstag, 8. Februar, ab 11 Uhr für die Dauer der Karnevalstage. Auch am Freitag, 9. Februar, und Rosenmontag, 12. Februar, sei das Service-Center unbesetzt, teilt das Unternehmen mit.