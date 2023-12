Öffentlichkeitsfahndung in Meerbusch Einbrecher benutzt gestohlene Debitkarte

Mit einem Foto fahndet die Polizei im Rhein-Kreis Neuss aktuell nach einem Mann, der im Winter vergangenen Jahres in ein Haus am Neusser Feldweg eingebrochen ist. Am 6. Dezember 2022, in der Zeit von 8.30 bis 11.30 Uhr, war der Täter durch Aufhebeln einer Terrassentür in die Wohnung eingebrochen. Gestohlen wurden neben Bargeld und Personaldokumenten auch Debitkarten. Diese wurden wenige Tage später in Kaarst benutzt, um von einem Automaten Geld abzuheben. Dabei wurde der Verdächtige von einer Überwachungskamera fotografiert. Diese Bilder wurden nun für die Öffentlichkeitsfahndung freigegeben und online unter www.polizei.nrw/fahndung/121179 einsehbar. Das dort hinterlegte Fahndungsfoto wird gelöscht, sobald die Voraussetzungen für die öffentliche Fahndung nicht mehr vorliegen. Wer Hinweise zu diesem Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei des Rhein-Kreis Neuss unter 02131 3000 zu melden.