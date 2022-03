Miteinander in Meerbusch : Sponsoren für Bewegungspark gesucht

Bösinghoven In Bösinghoven soll eine öffentliche Sportanlage als Treffpunkt für die Dorfbewohner entstehen. Stadt und Bürgerverein übernehmen den größten Teil der Kosten. Mit Spenden soll die Finanzierungslücke geschlossen werden.

Der Bewegungspark soll auf dem Eckgrundstück am Stichweg, der von der von-Arenberg-Straße/Ecke Straße An der Holzung abgeht, verwirklicht werden. Kürzlich wurde dort ein Banner aufgestellt, das auf das Vorhaben hinweist. Dieses soll in zwei Bauabschnitten verwirklicht werden. Neben vier Trainingsgeräten sollen auch eine Tischtennisplatte, Sitzmöglichkeiten und Fahrradständer installiert sowie der ganze Platz begrünt werden. Das neue Areal soll die sozialen Kontakte, Bewegung und einen gesunden Lebensstil für Jung und Alt fördern und anregen, sagt Grüneberg. Daher umfasst der Platz in Bösinghoven mehr als die Trainingsgeräte, die an anderen Stellen in Meerbusch bereits stehen. Was auch bedeutet, dass sich der Bürgerverein an der Finanzierung beteiligen muss.