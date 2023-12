Verein in Meerbusch OBV wählt neuen Vorstand

Der OGV Meerbusch betreut 1792 Kinder an den Meerbuscher Grundschulen sowie an der Realschule, davon 1317 OGS-Kinder in 47 Gruppen sowie 475 VGS-Kinder. Insgesamt sind rund 2.000 Kinder in der Obhut des Vereins. Der Bedarf an Betreuungsplätzen bleibt hoch; zumal künftig ein Rechtsanspruch auf einen Platz im offenen Ganztag bestehen soll. Der OBV wurde 2002 als gemeinnützige Organisation gegründet. Seit 2004 unterstützt der Verein mit seinen pädagogischen Angeboten den schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Durch die Entlastung der Familien wird die Teilhabe am beruflichen und sozialen Leben erleichtert.