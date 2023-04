Landwirtschaft in Meerbusch Erbsen für Ole, Tomaten für Moritz

Ole, sieben Jahre alt, weiß genau, was ihm am besten geschmeckt hat: „Die Erbsen“, grinst er und erinnert sich, wie er die kleinen grünen Perlen direkt auf dem Feld aus der Schale gepult hat. Darauf freut er sich wieder, aber auch auf die Kartoffeln, die es ihm angetan haben. Sein Bruder Moritz, zwei Jahre alt, hatte vor allem Gefallen an den kleinen Tomaten, die auf dem familieneigenen kleinen Feld wuchsen. „Die hat er sich immer direkt abgepflückt“, so seine Mutter Stefanie Radmacher. Die drei sind wieder dabei, wenn in den nächsten Tagen die Saison für die Mietergärten an den Bommershöfen in Osterath losgeht. Sie haben sich Unterstützung von drei weiteren Familien geholt, teilen sich Kosten und Arbeit für ihre 40 Quadratmeter große Parzelle. Die Ausbeute an Gemüse ist so groß, dass davon locker vier Familien über den Sommer satt werden können. „Vor allem bei unseren Grillabenden nehmen wir immer Gemüse und Salat aus unserem Garten“, sagt Stefanie Radmacher.