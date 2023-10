Sport in Meerbusch Oberliga-Lokalderby steigt Samstag am Eisenbrand

Derby-Zeit in der Oberliga Niederrhein! Am Samstag um 16 Uhr empfängt der FC Büderich 02 im Stadion am Eisenbrand den TSV Meerbusch – es ist das erste Mal, dass diese beiden Teams in einem Meisterschaftsspiel aufeinandertreffen. Noch vor zwei Jahren wäre das Duell undenkbar gewesen. Während der TSV (bzw. Vorgängerverein TuS Bösinghoven) sich seit 2011 in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse etabliert hat, kickte der FCB in der Saison 2021/22 noch in der Bezirksliga. Mit zwei Aufstiegen in Folge zog er dann jedoch gleich. Nun fordert der Aufsteiger die Blau-Gelben heraus. „Seit mehr als einem Jahrzehnt war die Rollenverteilung in Meerbusch klar. Jetzt haben wir die Chance, mit einem Sieg erstmal die Vormachtstellung in der Stadt zu übernehmen“, sagt FCB-Trainer Oliver Seibert, der mit seiner Mannschaft nach dem bitteren Drei-Punkte-Abzug mit sieben Zählern den ersten Abstiegsrang belegt.